Защита писателя Акунина потребовала отменить приговор за оправдание терроризма

Защита Бориса Акунина (настоящее имя — Григорий Чхартишвили, признан в РФ иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов) подала апелляционную жалобу, в которой потребовала отменить заочный приговор к 14 годам лишения свободы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката писателя Олега Дубинина.

Как сообщил адвокат, жалоба была подана во вторник через Второй Западный окружной военный суд. Приговор первой инстанции защита требует отменить за недоказанностью.

14 июля Бориса Акунина (признан в РФ иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов) признали виновным в содействии и оправдании терроризма, а также нарушении статьи об иноагентах. Помимо лишения свободы, осужденному также запретили на четыре года выкладывать публикации в интернете.

В декабре 2023 года писателя обвинили в распространении фейков об армии и призывах к терроризму. В январе 2024 года его объявили в розыск, а в феврале заочно арестовали.