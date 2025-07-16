Трамп: солдат США не будет на Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что военнослужащих США не будет на Украине. Об этом он сообщил журналистам на военной базе Эндрюс под Вашингтоном.

«У нас не будет солдат на территории боевых действий (на Украине)»,— сказал он (цитата по ТАСС).

В понедельник президент США поставил России ультиматум по прекращению боевых действий на Украине. Дональд Трамп пообещал, что если этого не случится, против РФ и ее торговых партнеров будут введены 100-процентные пошлины на товары.

Господин Трамп также пообещал возобновить поставки оружия Киеву за счет европейских союзников. Он назвал новое соглашение с НАТО выгодным для Соединенных Штатов, хотя и не раскрыл подробностей о том, как оно будет реализовано.

Подробнее — в материале «Ъ» «И ты, Трамп».