Белый дом изучит тысячи документов для проверки применения Байденом автопера

Белый дом намерен проанализировать десятки тысяч документов в рамках расследования использования экс-президентом США Джо Байденом автопера. Об этом сообщил телеканал Fox News со ссылкой на источники.

По словам собеседников телеканала, расследование возглавляет аппарат юрисконсульта Белого дома, координируя действия с Минюстом. Национальное управление архивов передало для анализа десятки тысяч документов. Белый дом планирует изучить до миллиона документов, включая переписку прежней администрации, чтобы проверить, обеспечивалась ли безопасность автоподписи.

Fox News напомнил, что указы о помиловании, изданные в конце президентства Джо Байдена, включая помилование его сына Хантера, в основном подписаны автопером, за исключением одного, подписанного лично.

Господин Байден признал использование автопера из-за большого объема документов, но подчеркнул, что решения принимал сам, опасаясь преследования семьи Трампом. 5 июня Трамп инициировал расследование здоровья экс-президента и использования автопера его помощниками, утверждая, что помилование около 2,5 тыс. человек, включая родственников, юридически недействительно из-за автоподписи.