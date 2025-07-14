Байден объяснил использование автопера для подписи документов

Экс-президент США Джо Байден заявил, что каждое его решение, которое подписывалось с помощью автопера, было принято им самим. Частое использование автоматической подписи он объяснил большим количеством документов. Об этом он рассказал в интервью The New York Times.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Джо Байден

Фото: Алекс Сочацки, Коммерсантъ Джо Байден

Фото: Алекс Сочацки, Коммерсантъ

С декабря 2024 по январь 2025 года с использованием автопера было подписано 25 указов о помиловании и смягчении наказаний, некоторые из которых касались групп осужденных, отмечает NYT.

Анализ электронных писем, проведенный изданием, показал, что процесс принятия решений включал устные распоряжения экс-президента на совещаниях, которые затем фиксировались письменно и служили основой для подготовки указов с автоматической подписью.

В июне нынешний президент США Дональд Трамп заявил, что сотрудники Белого дома использовали автоперо для подписи указов о помиловании от имени Джо Байдена, что, по его мнению, делает эти документы, включая помилование членов семьи экс-президента и смягчение 37 заключенных, недействительными.

В интервью NYT Джо Байден заявил, что он защитил помилованных, а также членов своей семьи, чтобы им не пришлось нести большие судебные издержки в связи с расследованиями Минюста США.