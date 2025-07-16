За две недели в Ярославской области выявили свыше 140 пьяных водителей

В Ярославской области в период с 1 по 14 июля Госавтоинспекция проводила массовые рейды для выявления нетрезвых водителей. Выявлено 142 водителя, которые управляли транспортом в состоянии опьянения либо отказались от освидетельствования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Среди них 16 человек управляли мототехникой, 11 человек — были выявлены повторно,15 человек — не имели водительских прав.

Массовые рейды проводились ввиду выросшего числа аварий, произошедших по вине пьяных водителей. За шесть месяцев 2025 года произошло 75 таких ДТП. В них погибли 12 человек, еще 97 пострадали.

Алла Чижова