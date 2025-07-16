Более половины участников рынка одежного ритейла не раскрывают доходов

Рынок розничной торговли одеждой и обувью потерял 4,3% участников за год — к июлю 2025 года на нем осталось 7,1 тыс. юрлиц. 96% из них управляют одной-двумя точками, свидетельствуют данные «Контур.Фокуса» и Fashion Consulting Group.

Более половины компаний не раскрывают доходы — аналитики связывают это с заморозкой бизнеса или уходом в тень.

С начала 2025 года на этом рынке фиксируется охлаждение. Продажи одежды и обуви упали на 7%, особенно в офлайне — сказывается миграция в онлайн и сберегательное поведение покупателей. Наиболее устойчивы универсальные магазины (81% оборота), тогда как специализированные точки зарабатывают на 35-52% меньше.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Ритейл выглядит неодежно».

Виктория Колганова