Карты в руки не идут

Кредитные карты, в отличие от наиболее близких к ним кредитов наличными, в июне не смогли вернуться к росту. Выдача в сегменте кредиток падает уже год в количественном и восемь месяцев — в денежном выражении. В этих условиях средний лимит по карте, выданной в июне, достиг исторического максимума. Впрочем, отдельные банки уже фиксируют оживление спроса в сегменте, а аналитики ожидают роста выдачи в обозримой перспективе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Объединенное кредитное бюро (БКИ ОКБ) подвело итоги выдачи кредитных карт в июне 2025 года (есть в распоряжении “Ъ”). За месяц банки выдали 1,04 млн кредитных карт с общим лимитом 134,5 млрд руб. По сравнению с результатами мая в июне количество выдачи кредитных карт сократилось на 5%, общий лимит по ним — на 3%. Снижение выдачи продолжается восьмой месяц подряд в денежном выражении и год — в количественном.

Всего за первое полугодие 2025 года было выдано 6,76 млн кредитных карт с общим лимитом 840,49 млрд руб. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество выдачи сократилось на 52%, общий объем лимитов — на 47%.

При этом примечательно, что в июне средний лимит по выдаваемой кредитке достиг исторического максимума — 129 тыс. руб. против 127 тыс. руб. в мае, свидетельствуют данные БКИ ОКБ. С начала года наблюдается рост величины среднего выданного лимита на 18%, отмечают в ОТП-банке. «Из-за роста цен, инфляции, подорожания жизни в целом клиенты стали запрашивать более высокие лимиты по кредитным картам,— поясняет директор по развитию кредитных карт ОТП-банка Сергей Ходинский.— Сыграло свою роль также и вступившее в силу с 1 июля 2025 года нововведение об отмене учета кредитной истории при расчете долговой нагрузки, ввиду которого банки стремились одобрить большее количество максимальных лимитов по привычной схеме». По его мнению, если не удастся стабилизировать инфляцию, то скорее всего дальнейший небольшой рост лимита возможен, но ввиду роста дохода населения и активной работы регулятора, вероятно, средний лимит будет находиться на текущем уровне без значимых скачков как вниз, так и вверх. По мнению управляющего директора рейтингового агентства НКР Михаила Доронкина, в условиях высоких ставок по вкладам заемщикам выгодно расплачиваться кредиткой, используя беспроцентный период, что также приводит к повышению лимитов со стороны банков.

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Крупнейшие игроки на рынке кредитных карт — Сбербанк, Т-Банк, ВТБ — на запрос “Ъ” не ответили. При этом ряд банков уже видят позитивную динамику в сегменте, которая пока не отразилась на всем рынке. Например, в Альфа-банке сообщили, что июнь был успешным месяцем по выдаче кредитных карт, и там рассчитывают «продолжить тенденцию роста». Не отмечают снижения выдачи и в ОТП-банке.

Однако в целом сегмент кредитных карт пока далек от полноценного восстановления, в отличие от сопоставимого с ним по масштабу и отсутствию обеспечения сегмента кредита наличными

Так, по данным аналитического агентства Frank RG, сегмент кредитов наличными показал по итогам июня 2025 года лучший результат с конца прошлого года. Объем их выдачи составил 284 млрд руб., превысив показатель мая на 17% и достигнув максимума с ноября прошлого года (см. “Ъ” от 9 июля).

По словам главного аналитика Совкомбанка Анны Земляновой, скорее всего, банки будут постепенно восстанавливать лимиты и объемы выдачи по мере смягчения ДКП, ориентируясь на действующие макропруденциальные ограничения. «Мы ожидаем, что Банк России продолжит снижать ключевую ставку на заседании в июле, а к концу года она может составить 14%,— отмечает она.— Уже по итогам года рост выдачи кредитных карт может замедлиться до 5% год к году, после 30% замедления в прошлом году». «С учетом устойчиво высокого спроса на розничные кредитные продукты можно ожидать постепенного восстановления данного сегмента по мере возвращения к более нормальному уровню процентных ставок»,— добавляет старший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Иван Уклеин. «Наметившееся смягчение ДКП, вероятно, развернет тренд по выдаче, но полноценного оживления кредитования не стоит ожидать до значительного снижения ставок и хотя бы частичного ослабления макропруденциальных мер»,— согласен директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Михаил Полухин.

Ксения Дементьева