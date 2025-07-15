Регион встал в очередь

Ульяновская область не попала в число 25 регионов, которым спишут бюджетные кредиты в рамках распоряжения правительства РФ. В региональном минфине это объясняют тем, что просто «очередь еще не дошла». По словам регионального министра финансов, задержка связана с тем, что в мае были изменены правила списания бюджетных кредитов, в связи с чем регион направил свою заявку повторно, она одобрена и сейчас находится на проверке в Федеральном казначействе. Всего расходы по 2024 году, попадающие под списание бюджетных кредитов, составляют 2,5 млрд руб. В бюджетном комитете регионального заксобрания намерены детально разобраться в причинах, по которым регион не вошел в федеральный список списания бюджетных кредитов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Титов, Коммерсантъ Фото: Сергей Титов, Коммерсантъ

В понедельник пресс-служба правительства России сообщила, что распоряжением правительства №1853-р (от 10.07.2025) 25 регионам списана задолженность по бюджетным кредитам. Как отмечается в сообщении, у перечисленных регионов будет списано до двух третей задолженности по бюджетным кредитам. Правительство РФ отмечает, что размер списания задолженности «будет соответствовать объему средств, направленных этими регионами на реализацию мероприятий в сфере жилищно-коммунального хозяйства, переселение граждан из аварийного жилья, обновление общественного транспорта, развитие опорных населенных пунктов, реализацию новых инвестиционных проектов, а также на докапитализацию фондов развития промышленности, гарантийных и микрофинансовых организаций и поддержку компаний, осуществляющих управление территориями с преференциальными налоговыми режимами».

Из ПФО в число этих регионов попали Пермский край и Самарская область. Ульяновской области в списке нет.

Правительство РФ также отмечает, что правила списания задолженности и перечень направлений расходования высвобождаемых средств были утверждены постановлением правительства РФ №70 (от 1.02.2025). Согласно документу, под списание попадает задолженность, сложившаяся на 1 марта 2024 года. Для списания кредитов руководителям регионов следовало до 1 марта 2025 года направить в Минфин РФ соответствующее заявление с указанием мероприятий, которые будут реализованы за счет высвобождаемых средств. Не менее половины таких средств регион должен вложить в реализацию инфраструктурных проектов в ЖКХ, остальную часть разрешалось направить на переселение граждан из аварийного жилья, обновление общественного транспорта, развитие опорных населенных пунктов, реализацию новых инвестпроектов и т.д. Регионам с невысокой бюджетной обеспеченностью разрешено направить средства на мероприятия в рамках реализации новых нацпроектов и на расходы, связанные с СВО.

При этом, как отмечали в Минфине РФ, для регионов предусмотрен ряд условий для получения списания по кредитам. Они должны были взять на себя обязательства по ограничению дефицита бюджетов на уровне не более 10% собственных доходов, а также задолженности по рыночным заимствованиям (не более 25%). Также было установлено, что регионы могут привлекать коммерческие кредиты по ставке не выше ключевой (сейчас 21%), увеличенной на 3,5 процентного пункта.

10 марта губернатор Ульяновской области Алексей Русских на заседании штаба по комплексному развитию региона (аппаратном совещании) объявил, что по его поручению до 1 марта была направлена в Минфин РФ заявка на списание бюджетных кредитов, и высвобожденные средства будут направлены на ЖКХ, переселение граждан из аварийного жилья и обновление подвижного состава общественного транспорта.

Министр финансов Ульяновской области Наталья Брюханова пояснила «Ъ», что ничего фатального не произошло, и список на списание оформляется распоряжением правительства РФ «в порядке очередности», «в озвученный список вошли еще не все субъекты». «Просто в связи с тем, что поменялись правила списания задолженности — было добавлено условие, что субъекты с бюджетной обеспеченностью от 0,65 до 0,85 вправе направить высвобождаемые средства на расходы, связанные с проведением СВО (дополнение внесено постановлением правительства РФ от 28.05.2025 №738.— “Ъ”), мы направили заявку повторно, она была одобрена на штабе у Хуснуллина (Марат Хуснуллин — зампред правительства РФ.— “Ъ”), «сейчас в Федеральном казначействе происходит процедура выверки данных»,— пояснила министр, заметив, что ранее «уже было такое распоряжение для трех регионов, сейчас, еще для 25 регионов, Ульяновская область, вероятно, попадет в третью очередь». Когда это произойдет, она не знает. Всего, по словам Натальи Брюхановой, расходы, совершенные с 1 марта 2024 года и которые должны быть зачтены под списание бюджетных кредитов, составляют 2,5 млрд руб., до 1 октября будут аналогичным образом подаваться расходы по 2025 году. По данным регионального минфина, по состоянию на 1 марта 2024 года сумма привлеченных Ульяновской областью бюджетных кредитов была равна 28,977 млрд руб.

Зампред бюджетного комитета регионального заксобрания, секретарь реготделения ЕР Владимир Камеко намерен детально разобраться, почему Ульяновская область не попала в список регионов под списание бюджетных кредитов. «Михаил Мишустин, говоря об этом решении правительства РФ, назвал регионы и четко обозначил условия, что кредиты списываются под определенные инфраструктурные программы. Ульяновской области там нет. Значит, делаем вывод, что либо программы не готова, либо она не согласована правительством РФ, либо мы действительно стоим в очереди. Со следующей недели мы начинаем серию многосторонних встреч с финансовым блоком облправительства с целью анализа ситуации по нацпроектам, госпрограммам, исполнению обязательств. И, разумеется, вопрос, почему мы не попали в список регионов под списание бюджетных кредитов, обязательно будет задан в первую очередь»,— сказал депутат.

Сергей Титов, Ульяновск