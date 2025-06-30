Курьерам замедляют скорость

С 1 июля в Петербурге начнут действовать новые правила для курьеров, передвигающихся по городу на средствах индивидуальной мобильности (СИМ), велосипедах и электровелосипедах. Ограничения коснутся максимальной скорости движения: не более 10 км/ч для поездок по тротуарам, пешеходным дорожкам и пешеходным зонам. Кроме того, в определенных локациях курьеры и вовсе не смогут использовать для работы двухколесные транспортные средства. Скоростные и территориальные ограничения, впрочем, коснутся не только сотрудников служб доставки, но и всех пользователей электросамокатов и электровелосипедов. Нововведения вызывают обеспокоенность у участников рынка: бизнес просит Смольный отсрочить вступления ограничений в силу и пересмотреть список «запретных» зон.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран За нарушение требований постановления губернатора с ноября 2024 года предусмотрена административная ответственность. Для физических лиц штраф составляет от 4 до 5 тыс. руб., для должностных — от 30 до 50 тыс. руб., для юридических — от 200 до 500 тыс. руб.

Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ За нарушение требований постановления губернатора с ноября 2024 года предусмотрена административная ответственность. Для физических лиц штраф составляет от 4 до 5 тыс. руб., для должностных — от 30 до 50 тыс. руб., для юридических — от 200 до 500 тыс. руб.

Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

На прошлой неделе губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление, регламентирующее работу служб доставки. С 1 июля курьерам запрещено передвигаться на СИМ, велосипедах и электровелосипедах по тротуарам, пешеходным дорожкам и пешеходным зонам со скоростью более 10 км/ч. С 15 июля каждое транспортное средство должно быть оборудовано электронным устройством, которое будет ограничивать скорость и определять местонахождение курьера.

Согласно действующим Правилам дорожного движения, скорость велосипеда с электродвигателем мощностью не более 0,25 кВт не должна превышать 25 км/ч. А по вступившему в силу 1 марта ГОСТу производители, желающие сертифицировать электровелосипеды, должны ограничить их максимальную скорость 25 км/ч и предусмотреть функцию для ее автоматического снижения. Максимальная скорость СИМ, согласно ПДД, также не должна превышать 25 км/ч.

На ограничении скорости в Смольном решили не останавливаться и прописали локации, где поездки доставщиков на СИМ, велосипедах и электровелосипедах будут запрещены полностью. Распоряжение со списком таких территорий комитет по транспорту опубликовал 30 июня. В перечне — улицы, площади, парки, которые находятся во всех 18 районах города. В большинстве случаев речь идет только о территориях зеленых насаждений общего пользования городского и местного значения. При этом в Центральном, Адмиралтейском, Василеостровском и Петроградском районах проехать нельзя будет также на определенных улицах.

Например, в Адмиралтейском районе — на Гороховой, Садовой, Галерной, Большой и Малой Морской улицах, Английской и Адмиралтейской набережных. В проекте распоряжения, который был опубликован 10 июня, в четырех центральных районах города работа курьеров была запрещена полностью.

Отдельный пункт постановления губернатора касается внешнего вида курьеров: с 15 июля на одежде, сумке и транспорте они обязаны размещать идентификационный номер. Это требование относится и к пешим курьерам.

Кроме того, по аналогии с реестром такси, в Петербурге должен быть создан реестр доставок товаров. Курьерам, сведения которых не будут включены в этот список, работать будет запрещено.

Кто и как будет контролировать соблюдение правил, в постановлении не говорится. Комитет по транспорту пока данный вопрос не комментирует.



Между тем за нарушение требований постановления губернатора с ноября 2024 года предусмотрена административная ответственность. Для физических лиц штраф составляет от 4 до 5 тыс. рублей, для должностных лиц — от 30 до 50 тыс., для юридических лиц — от 200 до 500 тыс.

Проект постановления о правилах работы курьеров был опубликован в конце мая, но за прошедший месяц текст документа изменился. В первой версии о разграничении тротуаров и проезжей части речи не шло, а максимальная скорость составляла 15 км/ч. Кроме того, в Смольном предлагали запретить мигрантам работать водителями такси и курьерами в службах доставки до конца года. В итоговой версии от этой идеи отказались. Однако отказались ли от нее вообще, остается вопросом.

Дорогая и медленная доставка

Нововведения вызывают обеспокоенность у представителей бизнеса. Ассоциация транспортно-логистических и почтово-курьерских компаний России МАКС отправила обращение Александру Беглову с предложениями по корректировке принятого постановления, рассказал «Ъ-СПб» президент ассоциации Александр Митюков. «Ряд требований, представленных в постановлении, вызывают глубокую озабоченность бизнеса и не представляются возможными к реализации в обозначенные сроки»,— говорится в обращении (есть в распоряжении «Ъ-СПб»).

Так, ассоциация предлагает до 1 августа определить список «медленных зон», для которых будет действовать правило в 10 км/ч. В других локациях максимальная разрешенная скорость должна совпадать с нормами ПДД и ГОСТа — 25 км/ч. Господин Митюков отмечает, что «значительная часть транспортных средств курьеров в городе не оборудована устройствами», которые необходимы для замедления.

Ассоциация также просит скорректировать «запретные» зоны. Введение ограничений, считают эксперты, повлечет существенное увеличение стоимости услуг для горожан и удлинит сроки исполнения заказов с текущих 15–30 минут до нескольких часов.

После принятия запретов курьеры пересядут на автомобили, что «негативно скажется на общей транспортно-дорожной обстановке в центре города», в том числе на ситуации с парковкой, прогнозируют в ассоциации.

Вопросы у ассоциации возникли и по поводу внешнего вида курьеров. МАКС просит исключить требование к размещению идентификационного номера на одежде, отмечая, что он будет закрыт сумкой. Введение обязательного ношения сумки с таким номером ассоциация предлагает отложить до 1 апреля 2026 года, аргументируя это нехваткой времени для изготовления новых сумок и соответствующих номеров.

Стоит отметить, что электровелосипеды и сумки курьеров определенных компаний уже сейчас оборудованы такими номерами. В пресс-службе сервисов доставки «Яндекса» рассказали, что компания уже выдает сумки с индивидуальными номерами, обеспечивает курьеров электровелосипедами, оснащенными ограничителями скорости, IoT-модулями и номерами.

Ассоциация также просит не применять систему штрафов за нарушение постановления до 1 июля «до полной готовности инфраструктуры и устранения правовой неопределенности».

«Мы разделяем запрос города на создание безопасной транспортной среды и находимся в постоянном диалоге с властями. Реализация некоторых пунктов из нового постановления потребует значительной проработки и подготовки для внедрения, что займет некоторое время»,— прокомментировали в пресс-служба сервисов доставки «Яндекса».

Затесались самокаты

Постановление, которое, на первый взгляд, касается только служб доставки, вводит очередные ограничения для электросамокатов и электровелосипедов.

С 1 июля максимальная скорость СИМ при движении по тротуарам, пешеходным дорожкам и зонам также будет приравнена к 10 км/ч, а в определенных локациях поездки будут полностью запрещены. Впрочем, «запретные зоны» для электросамокатов остались прежними: 36 локаций в 11 районах города, которые ранее были прописали в соглашении между комитетом по транспорту и кикшеринговыми компаниями.

При этом фактически для СИМ закрыты Центральный, Адмиралтейский, Василеостровский и Петроградский районы: в центре города с августа прошлого года запрещена парковка СИМ. В Петербурге скорость электросамокатов не должна превышать 20 км/ч, в 175 локациях, среди которых территории возле 13 станций метро,— 15 км/ч, еще в семи — 10 км/ч. В апреле «МТС Юрент», Whoosh и «Яндекс Go» ограничили максимальную скорость устройств до 20 км/ч по всей России.

Кикшеринговые компании неожиданный пункт в постановлении Александра Беглова не комментируют. По данным «Ъ-СПб», операторы пока не получили разъяснений от комитета по транспорту.

Надежда Ярмула