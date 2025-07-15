Трамп заявил, что США не намерены передавать Украине дальнобойные ракеты
Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не планирует передавать Киеву ракеты большой дальности. Об этом он сообщил на пресс-конференции на Южной лужайке Белого дома.
Фото: Brian Snyder / Reuters
«Мы не собираемся этого делать»,— ответил Трамп на вопросы журналистов.
Ранее Financial Times сообщила, что 4 июля господин Трамп обсуждал с президентом Украины Владимиром Зеленским возможность передачи дополнительных ракет ATACMS большой дальности.
Вчера президент США Дональд Трамп анонсировал поставки новых вооружений Украине, но на деньги европейских союзников. Он назвал новое соглашение с НАТО выгодным для Соединенных Штатов, хотя и не раскрыл подробностей о том, как оно будет реализовано.
Источники The New York Times утверждают, что оружие уже готово к отправке. По их словам, Украина может получить дальнобойные ракеты класса «воздух — земля» (около $3,7 млн) или ракеты JASSMs (около $1,5 млн). Источник The Washington Post сообщил, что господин Трамп может разрешить Украине использовать 18 имеющихся у нее дальнобойных ракет ATACMS для ударов вглубь России.