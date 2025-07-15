Трамп не ответил однозначно, готов ли он к встрече с Путиным

Президент США Дональд Трамп не дал четкого ответа на вопрос ТАСС о возможной встрече с Владимиром Путиным для обсуждения конфликта на Украине.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Yves Herman / Reuters Фото: Yves Herman / Reuters

В беседе с журналистами на Южной лужайке Белого дома Дональд Трамп выразил разочарование в отношении Путина. «Посмотрим, как с президентом Путиным пойдут дела. Пока я очень разочарован президентом Путиным»,— сказал господин Трамп. Он отметил, что за последние три месяца завершил многие войны, но конфликт на Украине пока не удалось урегулировать. Президент также заявил, что считает украинский конфликт «войной Байдена».

Владимир путин и Дональд Трамп провели шесть телефонных переговоров после вступления американского президента в должность. В Кремле и Белом домен допускали скорую личную встречу лидеров. В конце июня помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что встреча может состояться в любой момент. При этом, уточнил он, место и время переговоров не утверждены.