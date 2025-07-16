Слияния просели в объемах

Российский рынок слияний и поглощений по итогам 2024 года вернулся к показателям «довоенного» 2021-го, но только по количеству сделок, а не по их объему. Такой вывод сделан в исследовании этого рынка, проведенном M&A-юристом Анастасией Нерчинской, группой компаний Б1, юрфирмами ККМП и VERBA LEGAL.

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Подсчитано, что в 2024 году было совершено 729 сделок против 653 в 2021-м. При этом их объем ($39,2 млрд) не дотянул до значения $44,7 млрд 2021 года. Долгий период жесткой денежно-кредитной политики ЦБ привел к замедлению этого рынка. В частности, к приостановлению ряда сделок, к переоценке активов и пересмотру стратегий по слиянию и поглощению.

Новым явлением на российском рынке M&A в эти три года стали сделки по продаже иностранными компаниями своих российских подразделений на фоне санкций. Впрочем, в 2024 году их количество и степень влияния на рынок пошли на спад: в 2022 году было заключено 143 такие сделки, в 2024-м — 56, их доля в общем объеме упала с 23% до 8%. Это связано в том числе с ужесточением правил выхода иностранцев из российских активов в 2024 году (см. “Ъ” от 12 октября 2024 года).

К концу 2024 года доля иностранных владельцев на российском рынке значительно сократилась.

В этих условиях большинство опрошенных в ходе исследования инвестиционных, финансовых и M&A-консультантов (56%) ожидают дальнейшего сокращения общего количества сделок по продаже бизнесов. 20%, впрочем, уверены в увеличении числа сделок, 11% — в одновременном росте числа сделок и их среднего объема, 7% — только в увеличении объема.

Что касается ожидаемой в 2025 году динамики среднеотраслевого мультипликатора EV/EBITDA (отношение стоимости компании к ее прибыли до налогов и иных вычетов; как отмечают авторы, это наиболее универсальный мультипликатор стоимости бизнеса), то 44% считают, что он вырастет, 29% — не изменится, 27% — снизится.

В исследовании отмечается, что такой расклад нельзя назвать неожиданным: со второй половины 2024 года ряд негативных факторов в еще большей степени начал ограничивать возможности роста активности на рынке M&A.

Это, в частности, дорогое заемное финансирование и ситуация расхождения сторон по оценкам бизнеса, в связи с чем сделки приостанавливаются. Впрочем, есть и предпосылки, которые могут положительно повлиять на динамику рынка. Это вероятное снижение ключевой ставки ЦБ и рост интереса компаний к сегменту проблемных активов.

Полина Попова