Трамп: Зеленскому не стоит наносить удары по Москве

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина не должна наносить удары по Москве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ken Cedeno / Reuters Фото: Ken Cedeno / Reuters

Во время общения господина Трампа с журналистами на лужайке перед Белым домом один из корреспондентов спросил его, должен ли президент Украины Владимир Зеленский выбрать Москву для ударов. «Нет, он не должен нацеливаться на Москву»,— ответил президент США.

Ранее Financial Times и The Washington Post со ссылкой на источники писали, что господин Трамп спрашивал у Владимира Зеленского, может ли Киев ударить по Москве или Санкт-Петербургу. FT писала, что господин Зеленский якобы попросил у президента США оружие для этих целей. Собеседники FT утверждают, что Дональд Трамп поддержал эту инициативу, поскольку, по его мнению, это заставит Россию «почувствовать боль» и сесть за стол переговоров.

Позднее в Белом доме сообщили, что президент США «просто спрашивал» господина Зеленского и не призывал к ударам.