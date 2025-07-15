Белый дом: Трамп не призывал Зеленского бить по Москве, а просто «задал вопрос»

Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским не призывал наносить удары по Москве и Санкт-Петербургу, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт. О разговоре лидеров США и Украины о возможной атаке сообщали источники Financial Times и The Washington Post.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дональд Трамп

Фото: Kevin Lamarque / Reuters Дональд Трамп

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

«Financial Times печально известна тем, что широко вырывает слова из контекста, чтобы увеличить количество просмотров, поскольку их газета умирает. Президент Трамп просто задал вопрос, а не поощрял дальнейшие убийства»,— сказала Кэролайн Левитт Fox News (цитата по «РИА Новости»),

Два источника Financial Times рассказали, что в разговоре с Владимиром Зеленским 4 июля Дональд Трамп спросил: «Владимир, можете ли вы ударить по Москве?.. Можете ли вы ударить и по Санкт-Петербургу?». Украинский президент якобы ответил, что это возможно при наличии необходимого оружия. FT сообщала, что президент США поддержал эту идею, поскольку, по его мнению, это заставит Россию «почувствовать боль» и сесть за стол переговоров.

Лусине Баласян