Штрафной удар

Банкиры считают новые штрафы за нарушение законодательства в сфере защиты прав потребителей слишком суровым наказанием. В отсутствие четкой модели применения ответственности за совокупность однотипных нарушений это может привести даже к банкротству кредитных организаций. Кроме того, по их мнению, не конкретизированы составы правонарушений, а размер ответственности несоразмерен их тяжести. Однако Банк России настроен решительно, выступая за кратное увеличение ответственности за нарушения в этой сфере.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Национальный совет финансового рынка (НСФР) направил отзыв (с ним ознакомился “Ъ”) в Госдуму на законопроект (15 июля был принят в первом чтении), который значительно ужесточает ответственность банков за нарушение прав потребителей финансовых услуг. Поправки касаются ст. 74 закона «О Банке России», которые предусматривают увеличение штрафов до 0,1% собственного капитала за нарушение законов в сфере защиты прав потребителей и до 1% собственного капитала за неисполнение предписаний регулятора об устранении нарушений. Согласно законопроекту, устраняется верхняя граница штрафов банков (см. “Ъ” от 3 июля).

Как указывает НСФР, в рассматриваемом проекте составы правонарушений не конкретизированы, а размер ответственности может быть несоразмерен тяжести совершенного правонарушения.

Так, например, там отмечают, что санкции в размере, аналогичном предусмотренному в законопроекте, применяются только в сфере нарушений антиотмывочного законодательства (ПОД/ФТ). При этом степень общественной опасности и негативные экономические последствия этих двух категорий правонарушений несопоставимы. Кроме того, проектируемый размер штрафа многократно превышает все максимальные действующие санкции за нарушение прав потребителей во всех сферах.

Кроме того, в законопроекте отсутствует четкая модель применения ответственности за совокупность однотипных нарушений. В случае, если применение санкций окажется возможным за каждое единичное нарушение, то в случае неоднократности такого нарушения «общая сумма взыскиваемого штрафа может оказаться астрономической и может привести к единомоментному банкротству практически любого банка», отмечают авторы отзыва.

В ЦБ считают, что действующая система штрафов за нарушения не оправдывает себя: «Банку дешевле платить штрафы, поскольку на недобросовестной практике он выигрывает значительно больше, особенно если это крупный банк с большой розничной сетью». Поэтому Банк России предлагает «кратно увеличить ответственность за нарушения в этой сфере, как это работает во многих странах, где за обман потребителей и нечестное обогащение регуляторы взыскивают многомиллионные и даже миллиардные штрафы, измеряемые не в рублях».

Анатолий Аксаков, председатель комитета Госдумы по финансовому рынку, 3 июля: «Поправки сделают ответственность банков более соразмерной их экономическим возможностям и повысят защиту клиентов».

Юристы считают, что претензии банков являются оправданными. По мнению адвоката Pen & Paper Дениса Драгунова, основная опасность в том, что предлагаемое законодательное регулирование допускает излишнюю долю усмотрения для правоприменителей. Управляющий партнер a.t.Legal Николай Титов отмечает, что законопроект оперирует предельно широкими категориями («нарушение требований при привлечении средств»), не раскрывая, какие именно действия образуют состав правонарушения, что противоречит принципу правовой определенности и создает неоправданный регуляторный риск.

Однако в ЦБ считают, что составы нарушений «вполне конкретны, они касаются основных видов наиболее токсичных и неприемлемых практик недобросовестных банков по отношению к потребителям»: навязывание дополнительных услуг при предоставлении кредитов, мисселинг при продаже вкладов (подмена на инвестиционные и страховые продукты), необоснованные отказы в предоставлении кредитных каникул и т. д. Заместитель руководителя проекта «Народного фронта» «За права заемщиков» Алла Храпунова обращает внимание, что навязанные таким образом сложные продукты не отвечают реальным запросам потребителей, которые теряют или недополучают деньги вследствие таких действий банков.

Юристы считают, что необходима ступенчатая шкала ответственности, при которой размер штрафа жестко привязан к тяжести проступка и наличию ущерба.

«Такая шкала сохраняет превентивный эффект, но позволяет банкам предсказуемо оценивать риски, а регулятору — соизмерять санкцию с фактическими последствиями»,— отмечает Николай Титов.

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил “Ъ”, что данные предложения будут рассмотрены. Ранее он заявлял, что фактически размеры штрафов будут определяться исходя из принципа соразмерности выгоды, полученной в результате допущенных нарушений, с учетом характера нарушения, количества совершенных операций и заключенных договоров на оказание финансовых услуг. Решение о применении этой меры будет принимать Банк России, как и в случае аналогичных по размеру штрафов за нарушение ПОД/ФТ, с учетом объективного и всестороннего анализа, отметили в ЦБ.

Елена Ванюшина