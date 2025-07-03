Штрафной капитал

Депутаты предлагают значительно увеличить штрафы для банков, в первую очередь за нарушения, связанные с продажей финансовых продуктов. Размер штрафа при этом будет привязан к размеру собственного капитала банка, а не к уставному, как сейчас, что многократно повышает потенциальные выплаты нарушителей. Правозащитники отмечают, что проблема мисселинга и нарушений в рекламе остается актуальной, а нынешнее регулирование не сильно впечатляет кредитные организации. Эксперты считают, что банки в итоге будут перекладывать возможные издержки на пользователей финансовых услуг.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Депутаты собираются значительно ужесточить финансовую ответственность банков за нарушения законодательства. Об этом свидетельствует поправки к ст. 74 закона «О Банке России», внесенные в Госдуму 3 июля. В частности, предлагается в случае нарушений требований при привлечении во вклады средств физических и юридических лиц, оказании финансовых услуг накладывать штраф в размере до 0,1% собственных средств банка, но не менее 100 тыс. руб. За неисполнение предписаний об устранении этих нарушений штраф увеличивается до 1% собственных средств, но не менее 1 млн руб.

Как отмечает председатель комитета Госдумы по финансовому рынку и один из авторов законопроекта Анатолий Аксаков, «верхняя граница штрафов не будет фиксированной».

В настоящее время штрафы за подобные нарушения более лояльные — привязаны к уставному капиталу (УК) банка, который может быть в десятки раз ниже собственного капитала, и ограничены верхней границей. Так, штраф за нарушение требований составляет до 0,1% УК, но не более 1 млн руб., а за неисполнение предписаний об устранении нарушений — до 1% УК, но не более 10 млн руб. Как указывают авторы законопроекта, пределы размеров штрафов, которые установлены на данный момент, «не оказывают на банки, нарушающие нормативные требования, достаточного дестимулирующего воздействия».

Правозащитники считают, что данные меры являются обоснованными и вынужденными. Руководитель проекта «Народного фронта» «За права заемщиков» Евгения Лазарева отмечает, что опыт работы с обращениями граждан, реакция Банка России и ФАС, контрольные мероприятия и жалобы клиентов в информационном пространстве свидетельствуют о том, что проблема мисселинга и нарушений в рекламе финансовых продуктов остается актуальной. Это происходит несмотря на вступившие в силу в прошлом году поправки к законодательству, регламентирующие информацию, которую может содержать реклама кредитных продуктов и займов, правила ее размещения и публикации, размер и объем в рекламном носителе, отмечает она.

В жалобах заемщиков в Банк России и Роспотребнадзор чаще всего встречаются такие нарушения, как завышение полной стоимости кредита (ПСК), непрозрачное навязывание дополнительных услуг, некорректное и неполное информирование об условиях договора, обман в рекламных материалах, перечисляет младший юрист КА Pen & Paper Анна Лысенко.

В пояснительной записке к законопроекту указывается, что в одном из банков было выявлено 22 тыс. случаев неправильного расчета ПСК, другой банк предлагал кредиты с ПСК сверх предельного уровня в более чем ста случаях, в третьем банке выявлено более 1 тыс. договоров с неправомерно дорогими кредитами. Во всех случаях банки были оштрафованы только на 1 млн руб.

Вместе с тем конечная величина штрафов будет зависеть от многих факторов. По словам господина Аксакова, она будет определяться «исходя из принципа соразмерности выгоды, полученной в результате допущенных нарушений, с учетом их характера, количества совершенных операций и заключенных договоров на оказание финансовых услуг».

Вместе с тем, по мнению Евгении Лазаревой, рынок уже перестроил свои стратегии «и закладывает вероятные штрафы в свои риски».

Гендиректор Enterprise Legal Solutions Анна Барабаш также считает, что банки «могут компенсировать возросшие регуляторные риски через повышение стоимости кредитных продуктов или ужесточение требований к заемщикам».

В Ассоциации банков России отказались от комментариев.

Елена Ванюшина, Юлия Пославская, Максим Буйлов