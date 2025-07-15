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FISU гарантировала безопасность российским спортсменам на Универсиаде

Международная федерация университетского спорта (FISU) предоставила российским спортсменам необходимые гарантии безопасности для участия в параде открытия Универсиады в немецком Дуйсбурге. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе Российского студенческого спортивного союза (РССС).

«Буквально только что мы получили от FISU подтверждение, что можем принимать участие в церемонии открытия, нам были даны все необходимые гарантии безопасности. Это очень важно, потому что нас беспокоила безопасность спортсменов во время участия в этой церемонии. Российский студенческий спортивный союз совместно со спортсменами приняли решение, что если такая возможность есть, мы участвуем. В соответствии с регламентом, мы это обсуждали еще пару месяцев назад, нейтральные спортсмены идут в марш-параде предпоследними перед страной-хозяйкой», — приводит ТАСС слова представителей РССС.

Всемирная летняя универсиада пройдет с 16 по 27 июля 2025 года в Германии. На соревнованиях будут разыграны 234 комплекта наград в 18 видах спорта. В Универсиаде примут участие 48 спортсменов из России, они будут выступать в нейтральном статусе.

Таисия Орлова

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