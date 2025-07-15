Дом Ивана Бороздкина в Петроградском районе признали памятником

Дом Ивана Бороздкина, расположенный по адресу переулок Нестерова, 9, в Петроградском районе Петербурга, признали региональным памятником. Об этом 15 июля сообщили в пресс-службе комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: КГИОП Фото: КГИОП

История застройки участка началась во второй половине XIX века. В течение долгого времени земля принадлежала местному купцу Якову Головину, затем ей стал владеть подрядчик строительных работ и староста Адмиралтейского собора Святого Спиридония Иван Бороздкин.

После завершения строительных работ в 1912 году дом приобрел инженер-кораблестроитель Густав Шлезингер. Над проектом здания работал архитектор Леон Богусский.

«Здание сохранило историческую функцию, оригинальную архитектуру и внутреннее убранство»,— отметили в КГИОП.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Дом Мартынова в Петербурге признали памятником культуры.

Дарья Астанина