Дом Мартынова в Петербурге признали памятником культуры

Дом А. Д. Мартынова на Большой Монетной улице, 11 внесли в государственный реестр как объект культурного наследия регионального значения. Соответствующее распоряжение подписали в комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП).

До 1910 года участок, где сейчас стоит здание, был приспособлен под оранжерейный комплекс и в разные годы принадлежал купцам А. М. Лазурину и А. Е. Шлякову. Затем он перешел в собственность генерала от кавалерии Андрея Мартынова, российского военного деятеля, начальника штаба Донского казачьего войска.

В 1910 архитектор Александр Хренов разработал проект доходного дома высотой в четыре этажа в стиле эклектики с сочетанием элементов классицизма и модерна. Позже возвели трхэтажную пристройку и разработали проект надстройки пятым и шестым этажами со стороны двора.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что дом Виктора Цоя у метро «Парк Победы» признали памятником регионального значения.

Татьяна Титаева