Состав «Гранд Экспресс» отметил 20-летие на Московском вокзале

15 июля исполнилось 20 лет с момента выхода в первый рейс флагманского поезда «Гранд Экспресс», курсирующего между Санкт-Петербургом и Москвой. По случаю юбилея на Московском вокзале прошли торжественные мероприятия. Состав сделал праздничную дневную остановку на вокзале, сообщили в администрации губернатора Санкт-Петербурга.

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«Гранд Экспресс» стал первым люксовым поездом в России. «За 20 лет он преодолел более 9 млн км и зарекомендовал себя как эталон высочайшего уровня обслуживания пассажиров»,— подчеркнул вице-губернатор Кирилл Поляков. Он напомнил, что с момента запуска состав перевез более 2,5 млн пассажиров. Поздравление господина Полякова передал замглавы комитета по транспорту Петербурга Дмитрий Ваньчков.

Вагонный состав неоднократно обновляли. На данный момент он включает восемь классов обслуживания с удобствами в каждом купе — санузлом с туалетом и душевой кабинкой, системой «умное купе» для вызова проводника, заказа блюд и управления освещением и климатом. Вагон-салон «Гранд де Люкс» рассчитан на одного пассажира и до шести сопровождающих.

Сегодня вечером из Санкт-Петербурга и Москвы отправятся юбилейные поезда с музыкальным сопровождением.