Цены на студии на вторичном рынке Сочи снизились на 2% за месяц

В Сочи за месяц спрос на студии вырос на 6%. По данным «Авито Недвижимость», за тот же период их стоимость на вторичном рынке снизилась на 2%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Цены на квартиры вторичного рынка в России за июнь 2025 года снизились на 3%, при этом предложение жилья на платформе выросло на 14% с начала года.

Наиболее заметное падение стоимости зафиксировано в Москве — на 4%, в Ижевске — на 3%, в Ростове-на-Дону — на 2%. В Томске, Омске, Кемерове, Брянске и Барнауле цены упали на 1%, еще в 18 городах из 41 исследованных снижение составило менее 1%. В Сочи за месяц подешевели студии — на 2%.

За месяц предложение квартир увеличилось на 1%. Наиболее выраженный рост отмечен во Владимире — на 9%, в Ижевске и Нижнем Новгороде — на 5%, в Ставрополе — на 4%. В Казани, Новосибирске, Калининграде, Ульяновске и Челябинске предложение выросло на 3% в каждом. В Сочи увеличилось количество однокомнатных квартир на 3%.

Наибольший выбор жилья по итогам июня зафиксирован в Москве — 6% от всех предложений по стране, Санкт-Петербурге — 4%, Краснодаре — 3%. По 2% приходится на Ростов-на-Дону, Новосибирск, Тюмень, Сочи и Екатеринбург.

Самые низкие цены на вторичном рынке в июне зафиксированы в Брянске и Смоленске — по 4,4 млн руб. за квартиру, Ульяновске — 4,5 млн руб., Астрахани — 4,6 млн руб. Наиболее дорогое жилье — в Москве (36,5 млн руб.), Сочи (14,1 млн руб.), Санкт-Петербурге (13,8 млн руб.) и Казани (10,1 млн руб.).

Согласно опросам, главными целями покупки недвижимости россияне называют желание приобрести собственное жилье, повысить качество жизни и купить квартиру ребенку. Более половины покупателей используют средства от продажи предыдущей недвижимости.

«Альтернативные сделки стали одним из ключевых инструментов приобретения жилья, а ипотека используется, чтобы покрыть разницу или закрыть краткосрочную необходимость в деньгах, пока собственные лежат на срочном вкладе в банке под высокий процент»,— прокомментировал управляющий директор направления вторичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости» Сергей Еремкин.

Мария Удовик