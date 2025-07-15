Бывший тамбовский замгубернатора Сергей Иванов проведет в СИЗО еще три месяца

Мещанский райсуд Москвы продлил срок содержания под стражей бывшего вице-губернатора Тамбовской области Сергея Иванова на три месяца. Об этом сообщила объединенная пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Иванов

Фото: tambov.gov.ru Сергей Иванов

Фото: tambov.gov.ru

Господин Иванов и его защита просили избрать ему меру пресечения в виде домашнего ареста или запрета определенных действий. Однако суд не удовлетворил их ходатайство.

Сергею Иванову вменяется получение взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ, до 15 лет лишения свободы) от основателя агрохолдинга «Русагро» Вадима Мошковича. В начале июля стало известно, что она могла быть дана в виде охотничьего карабина марки Blaser, стоимость которого вместе с оборудованием составила 2,6 млн руб. Следствие полагает, что передача дорогостоящего подарка состоялась в 2019 году и была предназначена за общее покровительство.

О задержании господина Иванова стало известно 21 мая. В тот же день его отправили в СИЗО.

Сергей Иванов занимал пост вице-губернатора при Александре Никитине — в 2015–2020 годах. Он курировал сферу сельского хозяйства.

Подробнее о деле бывшего тамбовского вице-губернатора — в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова