Количество пострадавших из-за атаки БПЛА в Воронежской области увеличилось до 24

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что количество пострадавших при ночной атаке БПЛА выросло до 24. Изначально подтверждалась информация о «нескольких» раненых, затем стало известно о 16-ти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Место падения одного из БПЛА в центре Воронежа

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Место падения одного из БПЛА в центре Воронежа

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Госпитализированы 17 человек. 56-летний мужчина находится в коме, состояние еще двух мирных жителей оценивается медиками как тяжелое. Также среди пострадавших есть несовершеннолетние с ранениями разной степени тяжести: один в тяжелом состоянии, двое — средней степени тяжести, еще один — в удовлетворительном состоянии. У большинства горожан резаные раны рук и ног.

Ранее сообщалось, что в результате падения сбитого ночью БПЛА пострадало здание одного из детских садов. В нем посечены окна. Кроме того, в городе повреждены бизнес-центр и ряд торговых объектов. По последним данным мэра Сергея Петрина, в разной степени пострадали более ста квартир, семь домов, одна хозяйственная постройка, 14 автомобилей. Работа по оценке ущерба продолжается.

По словам главы города, в пункт временного размещения планируется направить одну семью из трех человек. Остальных пострадавших примут родственники.

В облцентре введен режим ЧС для устранения последствий на земле.

Кабира Гасанова