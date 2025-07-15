68% опрошенных россиян боятся уколов и забора крови

Компания-разработчик персональных медицинских устройств «Комарик» выяснила, как россияне относятся к уколам и процедуре забора крови. Согласно результатам опроса (есть у «Ъ»), страх перед иглой есть у 68% взрослых россиян.

Чаще этот страх испытывают мужчины (74% против 63% опрошенных женщин) и представители возрастной группы 35-44 лет (71% против 67% опрошенных в группе 25-34 лет и 62% опрошенных в группе 18-24 лет). 53% респондентов стараются избегать уколов без крайней необходимости и выбирать другие формы лечения — таблетки или капли.

Среди причин страха перед уколами 56% респондентов назвали боязнь боли, которую может вызвать процедура, 51% опрошенных испытывают тревогу от вида иглы или ожидания укола, 44% — не доверяют медработникам и боятся, что инъекция будет сделана неверно. 29% указали, что боятся вида крови.

Полина Мотызлевская