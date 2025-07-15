В Ленинградском зоопарке сообщили об изменении цен на билеты с 19 июля

Стоимость входного билета в Ленинградский зоопарк для детей и взрослых изменится с 19 июля. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Надежда Буаллаг, Коммерсантъ Фото: Надежда Буаллаг, Коммерсантъ

С 19 июля билет для взрослых будет стоить 800 руб., для студентов (курсантов) и школьников (детей от 7 до 17 лет включительно) — 400 руб. Цены для других категорий граждан остаются без изменений, добавили в пресс-службе зоопарка.

«Надеемся на Ваше понимание и с нетерпением ждем Вас в гости»,— говорится в сообщении.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в ГМЗ «Царское Село» цена комплексного билета выросла на 36%: с 1100 до 1500 руб.

Подробнее об этом читайте в материале «Ъ-СПб» «Музей-заповедник привлекает посетителей высокими ценами».

Дарья Астанина