Экс-замглавы Тамбовской области продлили арест по делу основателя «Русагро»

Мещанский районный суд Москвы продлил на три месяца срок ареста бывшего заместителя губернатора Тамбовской области Сергея Иванова. Он проходит фигурантом по делу основателя «Русагро» Вадима Мошковича. Защита просила изменить меру пресечения на домашний арест или запрет определенных действий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Московские суды общей юрисдикции / ТАСС Фото: Московские суды общей юрисдикции / ТАСС

Господина Иванова арестовали в мае этого года, ему инкриминировали получение особо крупной взятки. По версии следствия, господин Иванов получил взятку от господина Мошковича на 2,6 млн руб. За это чиновник должен был покровительствовать интересам «Русагро».

Дело против основателя «Русагро» и экс-гендиректора компании Максима Басова возбудили по заявлению создателя холдинга «Солнечные продукты» Владислава Бурова. Фигуранты убедили его продать 85% акций компании в обмен на инвестиции. Однако бизнесмены своих обязательств не выполнили. Ущерб от преступления оценили в почти 48 млрд руб. Господина Мошковича и господина Басова арестовали 27 марта, их обвиняют в мошенничестве и злоупотреблении полномочиями.

В даче взятки Вадима Мошковича обвинили в конце весны. 6 июля “Ъ” узнал, что бизнесмен подарил Сергею Иванову охотничий карабин Blaser R8. И взяткодатель, и взяткополучатель вину отрицают.

Подробнее — в материале «Ъ» «В Вадима Мошковича выстрелила взятка».

Никита Черненко