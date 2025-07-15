Удмуртия получит 723 млн рублей на реконструкцию дороги Ижевск—Аэропорт

Удмуртии будет выделена субсидия в размере 723 млн руб. на дорожный ремонт. Эти средства запланировано направить на реконструкцию трассы Ижевск—Аэропорт протяженностью 3,1 км, сообщил в Telegram депутат Госдумы от Удмуртии Андрей Исаев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Решение о выделении средств было принято федеральной трехсторонней комиссией в результате договоренностей между главой Удмуртии Александром Бречаловым и заместителем председателя правительства РФ Маратом Хуснуллиным.

Напомним, торги на реконструкцию участка трассы Ижевск—Аэропорт были открыты 20 июня. Начальная цена контракта составляет 4,7 млрд руб. Определить подрядчика должны были 15 июля. Протяженность участка составляет 2,4 км. Проект включает в себя строительство нового моста через реку Позимь и путепровода через железнодорожные пути. Запланировано расширения дороги до четырех полос для обеспечения автомобильного трафика к новому терминалу аэропорта Ижевска. По проекту госконтракта, подрядчик должен завершить реконструкцию до ноября 2027 года.

9 июля определение подрядчика на реконструкцию участка дороги Ижевск—Аэропорт было приостановлено по требованию ФАС после жалобы АО «Дорожное эксплуатационное предприятие №84»