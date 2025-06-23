На реконструкции дороги к аэропорту Ижевска направят почти 4,7 млрд рублей

Власти Удмуртии объявили закупку на проведение реконструкции участка дороги Ижевск—Аэропорт от села Октябрьское до поворота на село Завьялово почти за 4,7 млрд руб. Соответствующий аукцион размещен на портале госзакупок. Заявки принимают до 10 июля.

О том, что будет заключен трехлетний контракт на реконструкцию дороги до ижевского аэропорта, «Ъ-Удмуртия» рассказал глава миндортранса региона Геннадий Таранов. Проект включает строительство нового моста через реку Позимь и путепровода через железнодорожные пути. Протяженность участка для реконструкции— 2,4 км. Планируется расширение до четырех полос это связано с открытием нового терминала аэропорта Ижевска.