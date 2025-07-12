ФАС приостановила определение подрядчика на реконструкцию трассы Ижевск—Аэропорт

Как выяснил «Ъ-Удмуртия», определение подрядчика на реконструкцию участка дороги Ижевск—Аэропорт за 4,7 млрд руб. приостановлено по требованию ФАС после жалобы АО «Дорожное эксплуатационное предприятие №84» (ДЭП). Она размещена на портале госзакупок 9 июля. Жалоба находится на рассмотрении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Заявитель указывает, что описание объекта закупки является недостоверным и неполным. По доводом ДЭП, в максимальной цене контракта (НМЦК) не предусмотрены затраты на компенсацию так называемых «окон» ОАО «РЖД» общей продолжительностью почти 44 часа.

В НМЦК предусмотрены ориентировочные затраты на перенос ЛЭП в размере 116,8 млн руб. Заявитель считает, что заказчик — удмуртский «Управтодор» — не выполнил достоверную оценку стоимости этих услуг: не запросил сметные расчеты, отражающие полный комплекс работ по переустройству ЛЭП.

В завершение ДЭП указывает, что заказчик не предоставил рабочую документацию. То, что приложено на сайте госзакупок, заявитель назвал проектной документацией «под новыми титулами».

ДЭП просит признать жалобу обоснованной, выдать заказчику предписание об устранении нарушений, передать материалы дела должностному лицу для решения вопроса о возбуждении административного производства и приостановить заключение контракта.

Напомним, торги на реконструкцию участка трассы Ижевск—Аэропорт были открыты 20 июня. Начальная цена контракта составляет 4,7 млрд руб. Определить подрядчика должны были 15 июля. Протяженность участка составляет 2,4 км. Проект включает в себя строительство нового моста через реку Позимь и путепровода через железнодорожные пути. Запланировано расширения дороги до четырех полос для обеспечения автомобильного трафика к новому терминалу аэропорта Ижевска. По проекту госконтракта, подрядчик должен завершить реконструкцию до ноября 2027 года.