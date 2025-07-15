Два судна столкнулись в акватории Крюкова канала в ночь на 15 июля

Теплоход и катер столкнулись в акватории Крюкова канала ночью 15 июля во время движения первого водного транспортного средства задним ходом. По факту инцидента Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку

В пресс-службе надзорного органа добавили, что на борту катера были пассажиры. В результате столкновения с теплоходом никто не пострадал. Также не зафиксирован разлив нефтепродуктов.

«Санкт-Петербургская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности при эксплуатации водного транспорта и соблюдения прав пассажиров»,— говорится в сообщении транспортной прокуратуры.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что ребенок пострадал в результате столкновения двух теплоходов на реке Фонтанке.

Татьяна Титаева