Ребенок пострадал в результате столкновения двух теплоходов на реке Фонтанке

Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку по факту столкновения маломерных судов в Петербурге. Инцидент произошел в минувшее воскресенье, 13 июля, на реке Фонтанке, сообщили в надзорном ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Последствия столкновения двух туристических теплоходов на реке Фонтанке в центре Санкт-Петербурга Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура Последствия столкновения двух туристических теплоходов на реке Фонтанке в центре Санкт-Петербурга Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура Следующая фотография 1 / 2 Последствия столкновения двух туристических теплоходов на реке Фонтанке в центре Санкт-Петербурга Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура Последствия столкновения двух туристических теплоходов на реке Фонтанке в центре Санкт-Петербурга Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура

По предварительной информации, напротив дома 36 по набережной реки Фонтанки столкнулись прогулочные теплоходы «Меркурий 5» и «Кронверк». О пострадавших и возможном разливе нефтепродуктов в результате инцидента в сообщении прокуратуры не уточняется.

Также доследственную проверку по факту произошедшего инициировал Санкт-Петербургский следственный отдел на транспорте ЗМСУТ СК России. По данным ведомства, столкновение произошло в тот момент, когда маломерное судно делало разворот. В результате находившийся на борту одного из теплоходов ребенок получил травму ноги. Прибывшие медики осмотрели пострадавшего и оказали необходимую помощь на месте.

Все обстоятельства случившегося в настоящий момент выясняются, отметили в СК на транспорте.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что туристический теплоход «Восход-67» с 79 пассажирами на борту потерял ход и остановился на середине Невы из-за технической неисправности.

Андрей Цедрик