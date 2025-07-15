В лесах Сочи объявлена высокая пожароопасность 4-го класса

Метеорологи предупредили о высокой пожароопасности четвертого класса в лесной зоне Лазаревского района Сочи 16 июля 2025 года из-за сухой и жаркой погоды. Об этом сообщает пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В связи с неблагоприятными погодными условиями на курорте усилили контроль за состоянием пожарной безопасности. Власти запретили разводить костры, сжигать сухую траву и бытовой мусор. Ситуацию контролирует городской оперативный штаб под руководством главы Сочи Андрея Прошунина.

Начальник отдела гидрометеорологического обеспечения Краснодарского ЦГМС Светлана Попова сообщила о том, что текущие температурные показатели в крае находятся выше сезонных норм. Хотя абсолютный максимум температуры в этом году пока не зарегистрирован, эксперты прогнозируют, что в ближайшие дни температура может подняться до +41 градуса, что близко к рекорду 2021 года.

В Республике Адыгея также введено экстренное предупреждение: в отдельных районах температура может достигнуть +39 градусов. В связи с аномальными погодными условиями на региональных трассах усилен контроль за движением тяжелого транспорта. Ограничения начинают действовать при температуре +32 градуса и будут действовать с 9:00 до 21:00. Специалисты подчеркивают, что перегретое дорожное покрытие теряет прочность и становится подверженным деформации под нагрузкой, что увеличивает вероятность повреждений и дорожно-транспортных происшествий.

При высоких температурах медицинские работники рекомендуют по возможности избегать пребывания под прямыми солнечными лучами, особенно в полуденные часы. Гражданам с сердечно-сосудистыми заболеваниями настоятельно советуют воздерживаться от прогулок, а при необходимости выхода на улицу использовать головные уборы, следить за приемом назначенных препаратов и чаще принимать прохладный душ.

Также рекомендуется отказаться от употребления алкогольных напитков и купания в водоемах в состоянии опьянения.

Мария Удовик