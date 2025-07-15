ВСУ ударили по социальному объекту в Шебекино Белгородской области

Украинский беспилотник ударил по социальному объекту в городе Шебекино Белгородской области. Пострадала его сотрудница. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Женщина получила минно-взрывное ранение и баротравмы, уточнил глава региона. Она проходит обследование. В здании соцобъекта повреждены стекла и фасад. На месте работают оперативные службы.

Ранее сегодня господин Гладков сообщал об ударе БПЛА по зданию суда в Белгороде. Сначала по нему ударили два дрона, позднее — еще один. Ранена женщина. На одном из этажей здания произошел пожар.