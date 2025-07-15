Число уголовных дел о получении взятки выросло в Нижегородской области на 68%

За первое полугодие 2025 года в Нижегородской области количество уголовных дел по факту получения взятки выросло на 67,7% по сравнению с тем же периодом 2024 года, до 52. Об этом говорится в отчете регионального ГУ МВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Всего задокументирован 161 факт взяточничества (рост на 4,5%). В том числе 53 факта дачи взятки, их стало меньше на 5,4%.

Средний размер взятки в регионе составил 415,3 тыс. руб. Это на 28,3% меньше, чем в первом полугодии 2024 года (579,2 тыс. руб.). Но на 1,8% больше в сравнении с пятью месяцами текущего года.

Общий массив зарегистрированных в Нижегородской области преступлений за первое полугодие уменьшился на 0,7%, до 17,24 тыс.

Вместе с тем по-прежнему растет число изнасилований (в 2,1 раза; с 19 до 39), а также угрозы убийством (279, +4,5%).

Число убийств не изменилось, их зарегистрировано 94. Количество побоев уменьшилось вдвое, до 22.

Деяний террористического характера зафиксировано 16 против 2 в первом полугодии 2024 года. Число экстремистских преступлений увеличилось с 5 до 14.

Количество имущественных преступлений увеличилось на 0,2%, до 9,49 тыс. В их числе на 6,9% увеличилось число мошенничеств (до 4,19 тыс.). При этом на четверть сократилось количество разбоев (до 19).

Общая раскрываемость преступлений составила 56,2% (+4,8%), к ответственности привлечено почти 5,9 тыс. человек (-4,3%).

Галина Шамберина