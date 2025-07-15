Экс-главу военно-строительной компании арестовали по делу об объектах для РВСН

Мещанский районный суд Москвы арестовал на два месяца бывшего руководителя «Главного военно-строительного управления №8» (ГВСУ №8) Вадима Выгулярного. Его обвинили в особо крупном мошенничестве. Об этом сообщило ТАСС. Подробности дела неизвестны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вадим Выгулярный

Фото: ИжГТУ имени М.Т.Калашникова Вадим Выгулярный

Фото: ИжГТУ имени М.Т.Калашникова

По данным Telegram-канала Mash, в 2020 году фигурант получил контракты на строительство объектов ракетных войск стратегического назначения (РВСН) в Новосибирской области. Выполнить работы должна была созданная господином Выгулярным компания «Сибирьпромгрупп». Общая стоимость контрактов составила 3 млрд руб.

В итоге компания не выполнила план. Сделки на строительство и более 2 млрд руб. глава ГВСУ №8 передал ООО «Крастим», где работал его бывший коллега из «Сибирьпромгруппы».

ГВСУ №8 за время своего существования успела построить более 700 зданий по заказу Минобороны. Вадим Выгулярный управление в 2017 году, а в 2020 году его реорганизовали объединили с ГВСУ №4. Канал также утверждает, что против фигуранта уже было возбуждено дело о мошенничестве в 2006 году.

Никита Черненко