Экс-главу военно-строительной компании арестовали по делу об объектах для РВСН
Мещанский районный суд Москвы арестовал на два месяца бывшего руководителя «Главного военно-строительного управления №8» (ГВСУ №8) Вадима Выгулярного. Его обвинили в особо крупном мошенничестве. Об этом сообщило ТАСС. Подробности дела неизвестны.
Вадим Выгулярный
Фото: ИжГТУ имени М.Т.Калашникова
По данным Telegram-канала Mash, в 2020 году фигурант получил контракты на строительство объектов ракетных войск стратегического назначения (РВСН) в Новосибирской области. Выполнить работы должна была созданная господином Выгулярным компания «Сибирьпромгрупп». Общая стоимость контрактов составила 3 млрд руб.
В итоге компания не выполнила план. Сделки на строительство и более 2 млрд руб. глава ГВСУ №8 передал ООО «Крастим», где работал его бывший коллега из «Сибирьпромгруппы».
ГВСУ №8 за время своего существования успела построить более 700 зданий по заказу Минобороны. Вадим Выгулярный управление в 2017 году, а в 2020 году его реорганизовали объединили с ГВСУ №4. Канал также утверждает, что против фигуранта уже было возбуждено дело о мошенничестве в 2006 году.