Мошеннику из ПВЗ на улице Есенина дали условный срок за подмену iPhone на Android

Выборгский районный суд вынес приговор в отношении Максима Алексанова, который прямо на складе в пункте выдачи заказов менял iPhone на Android, сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

В начале 2024 года Алексанов, работая по устной договоренности в агентском пункте выдачи заказов OZON на улице Есенина, задумал серьезную аферу. С марта по май он зарегистрировался на маркетплейсе под различными аккаунтами и заказал крупную партию «айфонов».

Вместе с тем он нашел реплики американских телефонов, работающих на системе Android. Как только IPhone пришли на склад, молодой человек заменил оригинальные устройства на реплики. Следом он сосканировал штрих-коды с упаковок и оформил возврат товара продавцу. Таким образом Алексанов причинил ООО «Интернет решения» ущерб на 1,7 млн рублей.

Суд счел Алексанова виновным в мошенничестве в особо крупном размере и приговорил к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что экс-сотрудника DNS условно осудили в Петербурге за кражу десяти iPhone на 1,2 млн рублей.

Андрей Маркелов