Запуск скоростного судна в Ярославле повторно перенесли

Скоростное судно «Восход» будет курсировать между Ярославлем и Рыбинском с 16 июля, что на два дня позже анонсированного изначально срока. Об этом сообщили в областном министерстве дорожного хозяйства и транспорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ярославской области Фото: Правительство Ярославской области

Напомним, что «Восход» должен был выйти в первый рейс 14 июля, однако потом рейс был перенесен на 15 июля. Задержка прибытия судна в Ярославскую область возникла из-за плохой погоды на Ладожском озере.

«Сейчас судно находится в пути, прошло Череповец и направляется в Ярославскую область. Прибытие ожидается сегодня вечером, а уже завтра «Восход» выйдет на маршрут согласно расписанию»,— сообщили в профильном министерстве.

Напомним, что ходить судно будет ежедневно от речного вокзала Ярославля в 10:35 и 14:55, из Тутаева – в 11:25, 13:35 и 15:45, 17:55, из Рыбинска – в 12:30 и 16:50. Общее время в пути составит два часа. Перевозчиком выступит компания «ВодоходЪ».

Алла Чижова