Ирина Владимирская возглавила департамент кадровой политики мэрии Сочи

Ирина Владимирская вновь назначена директором департамента муниципальной службы и кадровой политики администрации Сочи. На это обратил внимание «Ъ-Сочи». Госпожа Владимирская сменила на этом посту Елену Градинарь, покинувшую должность в мае текущего года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

Ирина Владимирская уже возглавляла департамент в 2011 году, также занимала должность заместителя главы Сочи. С 2017 года исполняла обязанности руководителя структуры, до назначения Елены Градинарь в 2022 году.

Ирина Владимирская родилась 12 декабря 1960 года в Павлодарской области (Казахстан). Получила педагогическое образование в Одесском педагогическом институте, а затем юридическое — в Черноморской гуманитарной академии. Свою профессиональную деятельность начинала в системе образования, позже работала в управлении народного образования Сочинского горисполкома. С 1993 года награждена знаком «Отличник народного просвещения». В органах власти города Сочи она трудится более двух десятилетий.

Вячеслав Рыжков