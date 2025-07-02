Дрозденко пообещал запустить беспилотный транспорт в Сосновом Бору и Гатчине

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко пообещал запустить беспилотный транспорт в Гатчине и Сосновом Бору, об этом сообщает пресс-служба администрации 47-го региона. О сроках внедрения пока ничего не сообщается.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Беспилотный автомобиль КАМАЗ на Петербургском международном экономическом форуме.

Фото: Андрей Маркелов / Коммерсантъ Беспилотный автомобиль КАМАЗ на Петербургском международном экономическом форуме.

Фото: Андрей Маркелов / Коммерсантъ

Известно, что в конце 2024 года господин Дрозденко сообщал, что Ленобласть будет развивать сотрудничество с Инженерным центром Яндекса в робототехнике и использовании автономного транспорта. Речь идет как о грузовой, так и пассажирской технике.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что губернатор Петербурга Александр Беглов на рабочем совещании с членами городского правительства заявил, что в 3-м Рыбацком проезде появятся четыре производственных здания, где будут собирать БПЛА.

Андрей Маркелов