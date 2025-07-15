В Воронежской области могут увеличить тарифы на проезд в общественном транспорте

17 июля эксперты министерства тарифного регулирования Воронежской области планируют обсудить изменение стоимости проезда в общественном транспорте, сообщили в ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Тарифы, которые будут вынесены на обсуждение, составляют 37 руб. при безналичном расчете и 40 руб. наличными для проезда по Воронежу (сейчас 31 и 33 руб.), а также 25 руб. и 27 руб. соответственно для межмуниципального транспорта. Отдельно предлагается увеличить стоимость одного километра межмуниципальных перевозок предлагается увеличить до 3,4 руб.

Если решение будет принято, в Воронеже стоимость проезда должна измениться 21 июля, а в области — 11 августа.

Заявки на повышение тарифов поступили в апреле 2025 года от администрации Воронежа и министерства промышленности и транспорта области. Основным фактором подорожания в областном правительстве называют стоимость горюче-смазочных материалов, которые с момента прошлого повышения тарифов подорожали на 40%. Другие причины — рост стоимости запчастей, необходимость проиндексировать зарплату водителей и обслуживающего персонала, а также повысить качество обслуживания пассажиров.

В Липецке проезд на общественном транспорте подорожал 1 июня. Новый тариф составляет 36 руб. при оплате наличными и 31 руб. при использовании электронных средств платежа.

Юрий Голубь