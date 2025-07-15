Челябинская компания не достроила в срок 20 частных домов в Курганской области

Кетовский межрайонный следственный отдел управления СКР по Курганской области расследует уголовное дело о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) при строительстве челябинской компанией ООО «Ин-строй» жилых домов в селах Колесниково и Большое Чаусово, сообщает пресс-служба госоргана.

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По версии следствия, с 2023 года 20 жителей области заключили договоры с компанией на возведение частных домов и оплатили услуги. Однако подрядчик строительство до сих пор не закончил, сроки прекращения работ постоянно переносят. С участием представителя департамента строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области следователи 15 июля осмотрели семь участков, где не завершили работы. Сотрудники управления СКР назначат технические экспертизы.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Ин-строй» (до 2019 года называлось ООО «Челябделторг») было создано в 2017 году в Копейске. В 2023 году сменило адрес регистрации на Челябинск. Владельцем и руководителем «Ин-строя» является Егор Чеузов. Выручка компании от продаж в 2024 году составила 159,2 млн руб., чистая прибыль — 734 тыс. руб.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в мае этого года глава СКР Александр Бастрыкин заинтересовался уголовным делом о 130 недостроенных подрядчиком ООО «Ин-Строй» частных домах в микрорайоне Ясное Небо под Челябинском. Компания также постоянно переносила сроки окончания работ.

Виталина Ярховска