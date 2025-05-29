Ясное дело

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин вновь заинтересовался уголовным делом о 130 недостроенных частных домах в микрорайоне Ясное Небо под Челябинском. Застройщик ООО «ИН-Строй» постоянно переносит сроки окончания работ, а оформившие ипотеку граждане вынуждены арендовать жилье. Дело по факту мошенничества было возбуждено в 2024 году, однако расследование затягивается. Эксперты считают, что на срыв сроков сдачи домов могло повлиять неправильное планирование строительства, удорожание стройматериалов и дефицит рабочей силы. В такой ситуации будущие жильцы могут потребовать неустойку и проценты.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Бастрыкин уже требовал устранить волокиту по этому делу

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Александр Бастрыкин уже требовал устранить волокиту по этому делу

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал повторный доклад по ситуации с сотней недостроенных домов в микрорайоне Ясное Небо на территории Сосновского района. Отчет о результатах расследования уголовного дела по ст.159 УК РФ («Мошенничество») направит исполняющий обязанности регионального управления СК России Алексей Шавкунов, сообщает пресс-служба ведомства.

Повторный доклад был запрошен после освещения этой ситуации на одном из федеральных телеканалов. По данным СК, подрядные организации ООО «ИН-Строй», «Инжиринг-строй» и «Строительные инновации» задерживают строительство около 130 частных домов. Договоры на возведение жилья челябинцы заключили еще в 2023–2024 годах, оплатив услугу, в том числе с помощью ипотеки. Однако сегодня готовы только два демонстрационных дома. Застройщик постоянно переносит сроки окончания строительства, из-за чего покупатели вынуждены арендовать жилье.

Уголовное дело по этой ситуации было возбуждено еще в декабре 2024 года. Недавно глава СКР Александр Бастрыкин также требовал доложить о причинах допущенной по нему волокиты и принять меры к завершению расследования в кратчайшие сроки.

Строительство домов ведется на 12 участках общей площадью 12,9 тыс. кв.м, вблизи поселка Садовый и озера Большой Кременкуль на территории Кременкульского сельского поселения. Землю в 2022 году по результатам организованного ДОМ.РФ аукциона выкупило ООО «ИН-Строй» (Челябинск). Начальная цена территории составляла более 4,5 млн руб. В микрорайоне Ясное Небо застройщик планировал построить теплые каменные дома. Их стоимость варьируется от 4,9 млн до 5,4 млн руб. Плановый срок строительства одного дома — 6–8 месяцев.

Получить комментарий от ООО «ИН-Строй» о задержке строительства домов в Кременкуле не удалось. На момент написания материала ответ на письменный запрос не поступил.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «ИН-Строй» (до 2019 года называлось ООО «Челябделторг») было создано в 2017 году в Копейске. В 2023 году сменило адрес регистрации на Челябинск. Владельцем и руководителем «ИН-Строя» указан Егор Чеузов. По данным «СПАРК», выручка компании от продаж в 2024 году составила 159,2 млн руб., чистая прибыль — 734 тыс. руб. ООО «Инжиринг-строй» зарегистрировано в Екатеринбурге в 2002 году, генеральный директор и владелец — Юлия Торопова. Компания занимается производством изделий из бетона для строительства.

Руководитель агентства недвижимости «Самолет плюс» в Челябинске Игорь Чернядьев отметил, что сейчас участникам рынка индивидуального жилищного строительства сложно выполнять обязательства, взятые перед покупателями в 2023–2024 годах. Основными причинами он назвал недостаток государственной поддержки, дефицит кадров и подорожание стройматериалов. «Складывается следующая ситуация: застройщик хотел возвести дом, заработать на нем, надеясь при этом на господдержку, но в результате сельская ипотека стала недоступна, а условия выдачи семейной ипотеки, IT-ипотеки ужесточаются. Региональной поддержки также нет. Все дело в неправильном планировании строительства. У застройщиков нет своих финансов, поэтому они надеялись, что покупатели придут с ипотечными программами, которые еще действовали до июля 2024 года. Сказался также рост стоимости материалов и дефицит рабочей силы. Поэтому рынку ИЖС приходится конкурировать с крупными застройщиками многоквартирных домов, у которых есть возможности на более высокую зарплату привлечь строителей»,— подчеркнул Игорь Чернядьев.

Адвокат юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Ярослав Шицле пояснил, что при нарушении сроков сдачи жилья покупатели могут потребовать выплаты неустойки у застройщика.

«Заказчики имеют право требовать неустойку в размере 3% цены за каждый день просрочки. При значительных задержках строительства сумма неустойки может существенно возрасти и даже превысить стоимость самих работ. Кроме того, из-за срыва сроков заказчик имеет право требовать уплаты процентов за пользование чужими деньгами и возмещения убытков, возникших из-за невыполнения договора»,— рассказал юрист.

Ольга Воробьева