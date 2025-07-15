Адвокат компании «Петрус» отозвал жалобу организации на арест активов в Верховном суде Татарстана. Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщили в пресс-службе суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Петрус» отозвал жалобу на арест активов после перехода «Татнефти»

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ «Петрус» отозвал жалобу на арест активов после перехода «Татнефти»

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

15 июля в Верховном суде планировали продолжить рассмотрение аппеляции «Петрус». Потерпевшей стороной по делу была «Татнефть». Процесс проходил рамках уголовного дела против украинского предпринимателя Игоря Коломойского (внесен в перечень террористов и экстремистов). Следствие подозревало, что «Петрус» принадлежит бизнесмену, обвиняемому в хищении 800 тыс. тонн татарстанской нефти на сумму $400 млн в рамках совместного предприятия «Укртатнафта». Арест активов компании остается в силе.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому 100% «Петрус» передается структуре «Татнефти» «Сафпэт Актив».

Диана Соловьёва