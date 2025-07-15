Томское УФАС выявило картельный сговор при поставках камер видеофиксации ПДД

В Томской области управление ФАС выявило признаки картельного сговора при поставке комплексов фото-видеофиксации нарушений ПДД. По данным антимонопольного органа, нарушения установлены при заключении договоров в период с 2022-го по 2024 год на общую сумму свыше 277,5 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Как сообщили в ведомстве, речь идет о 10 компаниях: ООО «Корда Групп», ООО «Мастер-Групп», ООО «Рост-Групп», ООО «Грин», ООО «ГК "Инфострой"», ООО «Эксперт Инжиниринг», ООО «ИТБ», ООО «НИЭС», ООО «ММК» и ООО «Валентайн».

В ходе проверки было установлено, что организации подавали заявки и подписывали контракты с одних IP-адресов. Также фирмами использовались единые учетные записи, на которых создавались и изменялись файлы заявок ответчиков. Кроме того, уточнили в региональном УФАС, совпадало время изменений и создание файлов заявок ответчиков, а также в 11 конкурентных процедурах процент снижения цены составляет от 0,5 до 2 %.

По мнению управления, компании нарушили федеральный закон о защите конкуренции (ч. 1 ст. 11 ФЗ). «В случае подтверждения нарушений компании могут быть привлечены к административной или уголовной ответственности, а контракты — оспорены»,— говорится в сообщении.

Александра Стрелкова