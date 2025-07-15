Сербия, Косово и США попали в балканский треугольник

В треугольнике США—Косово—Сербия разгорается серьезный политический скандал, вызванный скандальным заявлением косовского президента Вьосы Османи о том, что президент США Дональд Трамп недавно предотвратил агрессивную акцию Белграда против Приштины. Утверждение косовского президента опровергли не только руководители Сербии, но и спецпредставитель президента США Ричард Гренелл. Тем не менее Вьоса Османи настаивает на своей версии и обещает доказательства, а балканские СМИ выкопали откуда-то заявление Дональда Трампа о том, что сербы «готовились к серьезной войне и мы это предотвратили». С подробностями — корреспондент “Ъ” на Балканах Геннадий Сысоев.

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Фото: Hollie Adams / Reuters Президент Косово Вьоса Османи

Фото: Hollie Adams / Reuters

Представитель президента США по особым поручениям Ричард Гренелл обвинил в начале недели косовского президента Вьосу Османи в «манипулировании словами Дональда Трампа». Так он прокомментировал ее заявление о наличии «достоверных сведений» относительно того, что президент США недавно предотвратил «новую эскалацию со стороны Сербии в отношении Косово». По словам спецпредставителя американского президента, речь идет не о событиях последнего времени, а о подписании в Белом доме в сентябре 2020 года, во время первого президентского срока Дональда Трампа, Вашингтонского соглашения о нормализации экономических отношений между Сербией и Косово.

«Вьоса Османи к этому не имела никакого отношения (от имени Приштины соглашение подписал тогдашний косовский премьер Авдулах Хоти.— “Ъ”), и абсурдно притворяться, что есть что-то новое»,— заявил Ричард Гренелл.

За день до американского спецпредставителя утверждение косовского президента, которая всю прошлую неделю находилась с визитом в США, категорически опровергли в Белграде. Сначала президент Александр Вучич заверил, что Сербия «ни одного солдата не подняла и ни одну военную машину не направила (в Косово.— “Ъ”)». А глава МИДа Марко Джурич написал в соцсетях, что Вьоса Османи «манипулирует словами президента США и фабрикует обвинения в адрес Сербии» с тем, чтобы «хоть как-то привлечь внимание Вашингтона».

Размещенные в Косово войска НАТО в составе KFOR скандал в треугольнике США—Косово—Сербия не комментируют. Там не подтверждают, но и не опровергают утверждения косовского президента. А на журналистские запросы по этому поводу отвечают только, что «Балканы остаются стратегически важным регионом для альянса» и что «приверженность НАТО региональной стабильности непоколебима».

Между тем Вьоса Османи настаивает на своей правоте, утверждая, что Дональд Трамп «говорил о недавних событиях», и обещает представить доказательства уже «в ближайшие дни» по возвращении из США в Приштину.

Балканские же СМИ тем временем разыскали все последние заявления Дональда Трампа про Сербию и Косово. В середине июня президент США написал в соцсетях, что во время его первого президентского срока Косово и Сербия «двигались в направлении тяжелого конфликта» и находились на грани войны, но он ее остановил. В конце июня Дональд Трамп в общении с журналистами объявил, что в последние месяцы США остановили или предотвратили несколько конфликтов, включая и между Сербией и Косово. «Сербия готовилась к войне с использованием группы, о которой говорить не стану, поскольку этого не произошло. Нам удалось это предотвратить, но один мой приятель в Сербии сказал, что они снова начнут войну. Не стану утверждать, что речь идет о Косово, но это Косово. Готовились к серьезной войне, мы это предотвратили»,— приводят балканские СМИ слова американского президента.

Вполне возможно, что на основе уже только этих заявлений Дональда Трампа глава Косово сделала вывод о том, что президент США недавно предотвратил «новую эскалацию со стороны Сербии в отношение Косово». Поэтому политический скандал в треугольнике США—Косово—Сербия может продолжаться еще долго, пока сам Дональд Трамп не захочет внести ясность и скандал погасить.