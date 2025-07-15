Ушел из жизни Станислав Магометович Кесаев
В Северной Осетии скончался Станислав Кесаев – председатель Конституционного Суда РСО-Алания, известный ученый-правовед, профессор, заведующий кафедрой теории и истории государства и права Северо-Осетинского государственного университета (СОГУ), автор более 100 научных работ.
Фото: Пресс-служба правительства Северной Осетии
В списке наград Станислава Кесаева – ордена «За заслуги перед Отечеством» первой и второй степеней, высшая государственная награда республики – орден «Слава Осетии», а также медаль «Во Славу Осетии».
16 июля Станиславу Кесаеву исполнилось бы 75 лет.