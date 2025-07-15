Двое томичей предстанут перед судом за аферу с «Пушкинской картой»

Прокуратура Томской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ) с «Пушкинской картой» в отношении двух 21-летних жителей областного центра.

По материалам дела, в 2022 году один из обвиняемых прошел верификацию на портале «PRO.Культура.РФ», став участником программы. Затем под видом выставки картин фигуранты дела организовали вечеринку в ночном клубе Томска, посетители которой платили за вход по «Пушкинской карте».

Впоследствии обвиняемые получили от государства денежные средства, равные стоимости билетов. В результате аферы Министерство культуры РФ был причин ущерб на сумму чуть менее 800 тыс. руб.

Вину в преступлении томичи полностью признали и возместили причиненный ущерб. Уголовное дело рассмотрит Кировский райсуд Томска.

Как писал «Ъ-Сибирь», новосибирская полиция завершила расследование уголовного дела о хищении свыше 22 млн руб. через «Пушкинскую карту». За организацию фиктивных экскурсий на скамье подсудимых окажутся трое жителей областного центра.

Михаил Кичанов