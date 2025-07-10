Суд Новосибирска рассмотрит дело о хищении 22 млн руб. через «Пушкинскую карту»

Новосибирская полиция завершила расследование уголовного дела о хищении свыше 22 млн руб. через «Пушкинскую карту», позволяющую молодежи бесплатно посещать культурные мероприятия. За организацию фиктивных экскурсий перед судом предстанут трое жителей областного центра, сообщили в пресс-службе регионального главка МВД России.

По материалам дела, в 2022 году обвиняемые зарегистрировались на платформе «PRO.Культура.РФ» и анонсировали экскурсионные программы, которые фактически не проводились. Стоимость одной поездки составляла около 4 тыс. руб. Билеты приобретались за счет «Пушкинских карт», в том числе оформленных на подставных лиц.

По такой схеме, установило следствие, было похищено 22,5 млн руб. Чтобы их легализовать, обвиняемые провернули ряд финансовых операций и других сделок.

Криминальную схему выявили сотрудники новосибирских управлений МВД, ФСБ и Росгвардии. Правоохранители возбудили уголовное дело. На время следствия обвиняемых отпустили под подписку о невыезде.

Илья Николаев