Умер создатель мультфильмов «Про собаку Розку» и «Латекс» Андрей Соколов

Умер аниматор и режиссер мультфильмов Андрей Соколов. Ему был 51 год. О смерти господина Соколова сообщил его коллега Сергей Капков. В разговоре с РБК он рассказал, что аниматор болел раком.

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Фото: @kapkov1912 Андрей Соколов

Фото: @kapkov1912

«(Андрей Соколов.—“Ъ”) яркий представитель школы “Пилота”, постановщик веселых мультфильмов, которые нравятся и взрослым, и детям <...> Характер у Соколова был тяжелым... Но не все могли долго обижаться на Андрея, поскольку профессионалов такого класса днем с огнем не сыщешь»,— написал господин Капков в Telegram-канале.

Андрей Соколов родился в 1974 году. В 1995 году он окончил курсы от анимационной студии «Пилот», после чего остался там работать. В 2003 году он окончил ВГИК по программе дополнительного образования на отделении режиссуры анимационного кино. Творческим дебютом аниматора стал мультфильм-анекдот про быка «Латекс», вышедший в 2001 году.

В число работ аниматора вошли мультфильмы «Латекс», «Хаш», «Сердце зверя» (входит в сборник «Гора самоцветов».—“Ъ”), «К югу от севера», «Эволюция Петра Сенцова», «Про собаку Розку», сериал «Планета Ай», «Товарищ со звезд».