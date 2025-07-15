Индекс гособлигаций достиг максимума с марта 2024 года

Индекс государственных облигаций Мосбиржи (RGBI) поднялся выше 116 пунктов. Это максимальный уровень с 18 марта 2024 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

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По данным на 12:35 мск, индекс гособлигаций торгуется на уровне 116,09 пункта (+0,71%). С начала года он вырос на 14,64%.

Индекс гособлигаций — ключевой индикатор рынка госдолга России. В него входят 26 облигаций.

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